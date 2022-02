Cuatro ha confirmat el retorn de First dates Crucero, l’spin off del dating show que condueix Jesús Vázquez. La segona edició del programa salpa demà dilluns en la franja del prime time, és a dir, just després de la versió original de First dates amb Carlos Sobera. Per tant, el format de Warner s’emetrà en la franja que fins ara ocupava Planeta Calleja. La primera edició de First Dates Crucero es va estrenar fa dos anys a la mateixa cadena de Mediaset aconseguint un 10% de quota de pantalla i 1.416.000 espectadors a la seva primera entrega. Tot i això, la seva trajectòria va ser descendent i va acabar en un 5,9% i 993.000 seguidors.