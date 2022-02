Després que Gonzo pengés el cartell de «tancat per vacances» al local de Salvados, torna Lo de Évole amb la seva tercera temporada i ho fa d’una forma molt original i democràtica: els teleespectadors podien votar quin seria el convidat que la inauguraria. I el guanyador, amb un 76,6% (enfront del 12,1 i 11,3 dels altres dos) ha estat Morad. El raper del barri de La Florida de l’Hospitalet, un dels més escoltats a Spotify, serà doncs el protagonista de l’espai que La Sexta estrena aquesta nit (21.25). L’escriptora de novel·la eròtica Megan Maxwell i el gimnasta Gervasio Deferr, que també entraven al joc, seran entrevistats les dues setmanes següents.

Després vindran els que Jordi Évole i el seu equip han gravat amb la periodista Julia Otero (que ha tornat a la ràdio després de patir un càncer), la cantant Rosa López (coincidint amb el vintè aniversari del seu triomf a OT) i part de l’elenc principal de la pel·lícula Belle Epoque, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil i Miriam Díaz Aroca, i el director, Fernando Trueba, que protagonitzen un retrobament que s’emetrà la nit dels Oscars. «És la segona pel·lícula espanyola a aconseguir un Oscar i la que ens va obrir els ulls d’una llibertat i una tolerància a nivell sexual, coses que avui estan més en dubte», assenyala el periodista, que lluita perquè s’ofereixi a continuació el film.

Completen la temporada quatre programes més que Évole no ha volgut desvelar, perquè encara estan en «procés de construcció». Una temporada aquesta que corregirà l’error de la passada, en què només hi va haver una dona en deu programes. «Va ser un error meu. Aquest any hem fet el que havíem de fer», admet.

El periodista també reconeix que l’aposta per Morad, Megan Maxwell i Deferr és «arriscada», però així vol que sigui Lo de Évole, com bé ho defineix Mario López, director d’Antena d’Atresmedia: «Un programa de prime time, amb el valor de sortir del mimetisme, del convidat que funciona». Morad pot ser un desconegut per als boomers, però pot desbancar a la llista de l’Spotify Aitana i C. Tangana, i té una legió de seguidors entre els més joves.