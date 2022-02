Els seguidors de Juego de Tronos estan d’enhorabona. Des que s’acabés la popular sèrie d’HBO, fa gairebé tres anys, els seus fans han estat orfes de nou contingut relacionat amb la ficció, però aquesta espera està a punt d’arribar al final. Després del final de la sèrie original, es va anunciar un spin off titulat La casa del dragón, del qual per fi tenim novetats. Ha estat George R.R. Martin, autor de la saga de llibres en què es va basar la sèrie original, l’encarregat d’anunciar la fi del rodatge de la sèrie a través del seu bloc personal: «Emocionants notícies des de Londres. M’han informat que el rodatge de la sèrie primera temporada de La casa del dragón ha finalitzat. Sí, els deu episodis. He vist alguns talls preliminars i m’encanten. Per descomptat, encara queda molta feina per davant», ha anunciat l’autor.

George ha aprofitat el mateix post per comentar els aspectes més positius de la nova sèrie i elevar el hype entre els seguidors: «Però el guió, la direcció i l’actuació es veuen genials». Tot i això, sent conscients que molts ja estan esperant conèixer la data d’estrena de la sèrie, Martin s’ha avançat a les preguntes i ha donat algunes pistes sobre això: «Queda molta feina per fer. Aquesta primavera? Improbable. Potser a l’estiu? Podria ser. Tardor? Qui ho sap?», ha escrit, deixant entreveure que no es produirà una estrena imminent.