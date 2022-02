Quan demanes a qualsevol dels jutges o responsables de ‘Masterchef’ que posin un exemple del concursant perfecte que ha passat pel ‘talent show’ gastronòmic de TVE-1, tots coincideixen en el mateix nom: Carlos Maldonado. Normal, ja que la carrera del guanyador de la tercera temporada del programa ha sigut meteòrica: només dos anys i mig després d’obrir el seu restaurant va aconseguir la seva primera <strong>estrella Michelin</strong>, que va sumar al Sol Repsol que ja atresorava, una fita que cap altre participant ha igualat. Però el camí no ha sigut fàcil, tal com demostra a ‘Raíces’, la sèrie documental de dos episodis sobre la seva vida que estrena aquest dimecres 23 de febrer la plataforma gratuïta de RTVE, <strong>RTVE Play</strong>.

«Aquest documental és una manera de dir: aquest és el camí fet, amb les seves ensopegades, amb els seus encerts, amb els seus perquès», assenyala el jove xef de 30 anys que, abans de conquerir l’èxit i la fama gràcies al concurs, havia provat mil i un oficis: havia sigut vigilant de seguretat, venedor ambulant de pernils i fins i tot de preservatius, monitor de ‘crossfit’, apassionat del ‘breakdance’, alumne de cursos d’inversió en borsa... No era bon estudiant, no trobava la seva vocació i les seves «pors i inseguretats» el van portar a cometre «alguns errors». «No he sigut un exemple a seguir. Ni ho soc ni vull ser-ho, perquè em posaria en un compromís molt gran», assenyala, humil, a EL PERIÓDICO.

L’accident que ho va canviar tot

Fins que un greu accident de moto li va donar una nova perspectiva de la vida i la seva mare després faria la resta, apuntant-lo al càsting de ‘Masterchef’. «El programa em va obrir el camí, em va dir: això és una professió, Carlos, això és la cuina. I jo vaig veure que m’encantava, que em sentia útil i a gust». Però incideix en tota la feina que va venir després. «‘Masterchef’ et dona ales, però no t’ensenya a volar. I et pots fotre una hòstia. No tots els que han sortit del programa es dediquen a la cuina, perquè hi ha gent que es creu que ja està tot fet, i en absolut és així. El concurs et dona les bases i les pautes per ser cuiner, però després has de treballar per aconseguir-ho», recalca Maldonado, que recorda el mal tràngol que va passar quan va haver de presentar-se al Basque Culinary Centre per cursar el màster que havia guanyat gràcies al programa.

«Aterres allà, on tant els professors com els alumnes són uns grandíssims xefs, fa 40 o 50 anys que estan darrere dels fogons i pot ser que mai s’hagi reconegut la seva feina. I n’arriba un que ve de guanyar un concurs de televisió, un xulet que parla pels descosits i a qui li diuen que és el millor cuiner. Em va fer fins i tot vergonya». No obstant, quan li van recomanar que es decantés per un curs inferior al que havia guanyat, ell va ser taxatiu i s’hi va negar. «Vaig haver de lluitar molt i a contracorrent», rememora aquest xef que, malgrat la seva estrella Michelin, no descarta que la vida el porti per altres camins que no tinguin a veure amb els fogons.

El Círculo i la seva fundació

«Ara com ara faig el que m’agrada, allò amb què em sento còmode, i el dia que deixi de sonar la música canviarem», remarca. «Si està relacionat amb la cuina, benvingut sigui, i si no, també. Total, només estarem aquí una estona, així que, facis el que facis, cal disfrutar-ho», explica, amb filosofia, aquest cul inquiet que es va guanyar el favor del públic per la seva naturalitat. De moment, ell està la mar de satisfet amb el seu restaurant Raíces a la seva Talavera de la Reina (Toledo) natal, per al qual cal reservar amb tres o quatre mesos d’antelació, tot i que la pandèmia va fer que arribés a dubtar si tornaria a obrir. La seva taula de salvació va ser <strong>El Círculo</strong>, un servei de ‘delivery’ d’hamburgueses inspirades en ‘La Divina Comèdia’ que just ara desembarca també a Madrid.

I continua ampliant horitzons, ja que ha creat una fundació amb què té diversos plans. «Muntarem una escola d’hostaleria a Talavera basada en la reinserció social per mitjà del treball a la cuina. Donarem l’oportunitat a nois que no tenen gaire clar quin camí seguir», avança. A més, presentarà un projecte a la Junta sobre nutrició i alimentació a les escoles i està preparant un documental per donar visibilitat als pobles que estan perdent la seva cultura, les seves tradicions i la seva gastronomia. «Crec que és un trosset d’una cosa que devem. Ara que tinc la capacitat de fer coses, ¿per què no fer-ho?», apunta Maldonado, que tan agraït està al programa que li va descobrir a ell la seva vocació.

Per això no entén gaire les crítiques que està rebent últimament el xou per part d’alguns participants, com Almudena Cid i Xuso Jones. «No tot és blanc o negre, hi ha el gris. Són opinions, però sempre es fa més cas al que fa soroll. Aquest és el que surt en portada». I es posa ell mateix com a exemple: «Si ara em traguessin l’estrella, quina bomba. Dirien que què he fet malament, que soc un tal·lós... tot i que jo continuo sent el mateix», reflexiona.