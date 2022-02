La Sexta s’està centrant aquests dies en la crisi interna del Partit Popular. A més d’avançar ‘Más vale tarde’ i de programar una entrevista d’Ana Pastor a Teodoro García Egea després de la seva dimissió, la resta de programes de la casa han estat molt pendents dels últims moviments a Génova. És el cas d’‘El Intermedio’, que, com sempre, ahir a la nit va abordar l’actualitat política amb el seu inconfusible segell humorístic.

En concret, El Gran Wyoming va voler acomiadar-se de Pablo Casado per la seva possible dimissió com a líder del PP. Per això el presentador va visitar la «tomba» política que, segons va comentar, li han preparat els seus companys de partit: «Miguel Ángel Rodríguez i Isabel Díaz Ayuso han cavat la fossa. I l’han fet ben grossa perquè també hi càpiga Teodoro García Egea.»

«També hi ha estat col·laborant Alberto Núñez Feijóo, que fa dos dies que ve aquí clandestinament a polir la làpida. Fernando López Miras ha tret brillantor a les lletres, Moreno Bonilla ha vingut amb les espelmes i el grup parlamentari sencer s’ha encarregat de les esqueles», va continuar dient el presentador, que va definir això com «un treball en equip executat com Déu mana». «Perquè després diguin que ha trencat vostè el partit: no l’he vist tan unit en molt temps», va fer broma.

Tot seguit, va enumerar altres tombes polítiques de cares molt conegudes del PP: «Allà darrere hi ha Rajoy, que no dona gaire guerra. Allà hi ha Esperanza Aguirre i la tomba mig oberta és la d’Aznar. La deixem així perquè ja sap que li agrada sortir tota l’estona».

Wyoming va apuntar que Casado estava «ple de vitalitat» fa dues setmanes: «Per un dia que intenta lluitar contra la corrupció, es fa ben grossa. Això els passa per innovar, per algun motiu els diuen conservadors. La corrupció al PP és com el gotejat: a ningú li agrada però han après a viure amb ella».

Per acabar, va assenyalar que la vida política de Casado ha sigut «com la universitària»: «Molt ràpida». «Estic convençut que algun dia li reconeixeran tots els seus èxits en política. Amb tot el que ha fet, crec que s’ha guanyat una estàtua a la seu de Vox», va concloure el presentador de La Sexta.