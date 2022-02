L’Acadèmia de Hollywood anunciarà els guanyadors de vuit categories dels Oscar abans que comenci la cerimònia televisada, en un intent per alleugerir la gala i elevar les dades d’audiència després dels mínims registrats a les últimes edicions. Tot i que el canvi no s’ha anunciat públicament, el president de l’Acadèmia, David Rubin, va comunicar la decisió en una carta enviada als membres de l’organització que posteriorment va circular entre la premsa especialitzada a Hollywood.Les categories afectades són millor documental, millor edició, millor maquillatge i perruqueria, millor disseny de producció, millor so, millor curt, millor curt animat i millor banda sonora.