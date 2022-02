La invasió russa ha provocat les reaccions de gran part de la comunitat internacional i també ha esquitxat la televisió. Després de la petició d’Ucraïna perquè Rússia abandoni la Unió Europea de Radiodifusió i es retiri d’Eurovisió, un altre estat també ha volgut sol·licitar-ho.

Poques hores després de l’entrada de les tropes al país, l’emissora AVROTROS, encarregada de retransmetre el festival als Països Baixos, ha enviat un comunicat de suport a Ucraïna. En l’escrit difós en xarxes socials es demana a la UER la sortida immediata de Channel One i All Russian State Television and Radio Broadcasting Company de la històrica organització de televisions.

En el document també s’exigeix que Rússia no participi en el Festival d’Eurovisió d’aquest any i es demana el suport d’altres països perquè se sumin a la demanda. Poques hores abans d’emetre el comunicat, la UER havia declarat que la guerra no afectarà el desenvolupament del la nova edició.

Ucraïna va sol·licitar aquesta mesura fa uns dies i va al·legar que Rússia incomplia l’article 2.7 sobre els valors de la UER: «Les emissores participants han de respectar sempre els valors de la UER i ESC i s’asseguraran que cap concursant, delegació o país sigui discriminat i/o ridiculitzat de cap manera».