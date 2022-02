Un dels personatges més estimats per l’audiència de la sèrie de Telecinco La que se avecina no formarà part de la nova temporada. Víctor Palmero, que interpreta el paper d’Alba, la filla transsexual d’Antonio Recio, ha confirmat en una entrevista al portal Formula TV que abandona la ficció «de forma consensuada» amb els seus creadors, els germans Caballero, per centrar-se en altres projectes. «M’ha fet tremendament feliç treballar a LQSA, però avui en dia tenia molts projectes teatrals que em venia de gust enfocar-m’hi i he decidit fer una pausa amb el personatge», ha afirmat l’intèrpret, que, no obstant això, no tanca la porta a tornar-hi.