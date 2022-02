Aquesta nit, a les 22.45 h, a TV3, Quim Masferrer visitarà la localitat gironina de Sant Martí Vell en un nou episodi d’El Foraster. L’actor i humorista s’endinsarà en el poble dels «torracollons» per comprovar si la gent d’aquest poble no és gaire de fer amics. Allà es reunirà amb algun dels seus veïns per intercanviar converses i paraules. Entre ells hi ha en Robert, un home de caràcter esquerp a qui no li importa no sentir-se estimat pel poble. O l’Edgar, un brasiler que fa d’arquitecte; la Carme, una entranyable dona pagesa; i la Glòria i la Mercè, que es van convertir en el primer matrimoni homosexual entre dues dones celebrat al poble.