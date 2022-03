L’univers d’‘Outlander’ s’amplia. La sèrie basada en la popular saga de novel·les de Diana Gabaldon tindrà una preqüela que complementarà la història d’amor de Jamie (<strong>Sam Heughan</strong>) i Claire (Caitriona Balfe), segons ha avançat la revista ‘Variety’.

La nova ficció que prepara la cadena Starz estaria també desenvolupada per Matthew B. Roberts, productor executiu i ‘showrunner’ de la sèrie original. Segons informa la revista, en aquests moments s’està conformant l’equip de guionistes, que començarien a treballar en les pròximes setmanes.

Tot i que els detalls de la trama es mantenen encara en secret, la mateixa Gabaldon va comentar fa uns dies a Facebook que estava treballant en una novel·la preqüela sobre Ellen MacKenzie i Brian Fraser, els pares de Jamie (Heughan). A més, el 2013 ja va publicar una altra preqüela, ‘Virgins’, centrada en un jove Jamie Fraser i Ian Murray (Steven Cree) a la França de 1740.

L’‘spin-off’ de John Grey

De fet, fa temps que hi ha rumors sobre un possible ‘spin-off’ de la ficció, atesa la seva tirada entre l’audiència. Un dels candidats a protagonitzar-lo seria lord John Grey (<strong>David Berry</strong>), un dels millors amics del protagonista d’‘Outlander’, ja que el personatge compta amb la seva pròpia saga de novel·les. «El personatge és genial i realment m’encanten les seves novel·les. Tot això es mou en el terreny de l’hipotètic, així que, hipotèticament, sí, em sumaria a repetir amb el personatge en la seva sèrie. El material de base és molt fort. La Diana ha escrit un personatge meravellós i una magnífica sèrie de llibres. Realment m’encanta interpretar-lo», va afirmar a EL PERIÓDICO l’actor en el rodatge de la cinquena temporada de la sèrie, l’octubre del 2019.

El que és clar és que hi ha ‘Outlander’ per a estona, ja que Gabaldon no deixa de proporcionar material. L’escriptora nord-americana ha escrit nou novel·les de la saga, i aquest mateix dilluns 7 de març s’estrena a Espanya la sisena temporada de la sèrie, basada en el llibre ‘Viento y ceniza’. A més, hi ha una nova tanda d’episodis, la setena, ja confirmada, que adaptarà la novel·la ‘Ecos del pasado’ i que tindrà 16 episodis.