Després de la celebració dilluns d’una junta extraordinària, l’Associació Catalana de Ràdio ha nomenat Carles Cuní com a nou president de l’entitat, en substitució de Miquel Miralles. Cuní, amb més de 40 anys d’experiència en el món de la ràdio, és l’actual president i propietari del Grup Flaix. El canvi en la junta s’ha produït amb els mecanismes que preveuen els estatus a conseqüència del nomenament de Miralles com a nou conseller del CAC. El president sortint ha assegurat que la provada experiència de Cuní «en la consolidació d’un grup de comunicació d’èxit i referència són la garantia de la seva capacitat per presidir l’Associació».