Estrella Damm, global partner del FC Barcelona, llança Els Hamelians, una nova campanya publicitària que convida a «tornar a gaudir del millor joc dels blaugranes». Protagonitzada per David Menéndez, Júlia Lara, Javier Príncep, Paula Guerra i Ferran Fernández, i dirigida per Oriol Villar, la història de l’anunci s’inspira en la faula El flautista d’Hamelín, en la qual un jove músic era capaç de captivar a tothom qui es proposava només amb les notes de la flauta que tocava. A la campanya, el flautista és un jove mecànic, i les notes de la flauta, «un discurs ple de passió, il·lusió i optimisme per la nova era del club i per l’espectacle que oferiran els seus jugadors als terrenys de joc».