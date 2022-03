Paz Padilla ha estat acomiadada de Mediaset de forma fulminant. El grup de comunicació ha decidit posar punt final a la seva relació laboral amb la còmica i presentadora, després d'abandonar abruptament el plató de 'Sálvame' el passat mes de gener, en mig d'una discussió en directe amb Belén Esteban.

La notícia, avançada per Lecturas i verificada per Yotele, ja estat confirmada posteriorment per fonts de Mediaset, que asseguren que aquell episodi hauria estat el detonant de la sortida de l'actriu de 'La que se avecina'.

"Mediaset va decidir resoldre el contracte vigent amb Paz Padilla després de l'incompliment de la seva obligació com a presentadora, en haver abandonat el programa 'Sálvame' una hora i mitja abans de la seva finalització el passat 20 de gener", exposen.

No obstant això, en les últimes setmanes circulava un rumor, conegut per aquest portal, de manera intensa pels estudis de Mediaset, que assegurava que la presentadora podria haver comès un altre tipus d'infracció, més greu que el simple abandonament del plató del magazín de tarda de manera anticipada, fet que, d'altra banda, ha passat en nombroses ocasions i que s'ha incorporat sempre com un element més del xou televisiu.