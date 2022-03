El conflicte laboral a Betevé torna a agreujar-se, davant «l’amenaça de nous acomiadaments imminents», segons el comitè d’empresa de la tele local de Barcelona. Aquest ha rebutjat un pacte amb la direcció «que suposava una reducció del poder adquisitiu i una retallada de les condicions laborals» dels treballadors, segons ha qualificat, i sol·licita a l’ajuntament de la capital catalana que trobi una solució a aquesta situació.

Comunicat del Comitè d'Empresa davant l'amenaça de nous acomiadaments imminents a @beteve

Tolerància zero als acomiadaments!#Salvembetevé

Els representants de la plantilla exigeixen «que es pari qualsevol procediment d’acomiadament o reestructuració», amb l’objectiu d’evitar una situació com la del mes de juliol passat, quan l’empresa va prescindir de nou treballadors per intentar «evitar la fallida». «Si no hi fem res, la cadena podria arribar a desaparèixer», es va justificar llavors el director de Betevé, Sergi Vicente, a EL PERIÓDICO. Així mateix, sol·licita «que se segueixi negociant un conveni» que reguli la seva activitat com a mitjà públic «en unes condicions justes, sense rebaixes salarials ni retallades de drets laborals».

Destitucions

El comitè, que espera que el conflicte es resolgui «de manera pactada, sense eternalizar el procés per via judicial», també torna a demanar la dimissió del director de la cadena, com ja va fer el juliol passat, així com de la directora de recursos humans, Carme Ponte, per la seva «nefasta gestió i incapacitat de negociació en tot aquest procés». També reclama la destitució dels membres del consell d’administració, Susana Alcaide, Josep Maria Carbonell, Francesc Orteu, Álex Sàlmon i Xavier Vidal, que acusa de decidir «des de l’ombra el futur de 244 treballadors sense conèixer les necessitats reals del mitjà ni asseure’s a la taula de negociació».

En el seu manifest, el comitè emfatitza que les primeres demandes per «cessió il·legal» que es van presentar el 2014 han acabat amb resolucions judicials favorables als treballadors. «Comprovada la solvència de l’Ajuntament de Barcelona, aquest pla de xoc de la direcció de Betevé en forma d’acomiadaments i retallades socials només obeeix a la venjança de la directiva cap als treballadors demandants», afirma. «El que la justícia va dictaminar en diverses sentències fermes, ara es vol revertir a cop d’acomiadaments», denuncia.

Aquest mateix divendres, l’empresa ha convocat el comitè de treballadors de Betevé a una nova reunió.