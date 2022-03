La cantautora i periodista manresana Sara Roy serà l’encarregada de presentar el nou programa del Canal 33 Històries Gegants, que s’estrena demà a les 22.10h. És un producte televisiu amb molt vinculació a la Catalunya Central. Està produït i dirigit la solsonina Núria Sala i codirigit pel cardoní Dani Sala, que alhora són els responsables de l’empresa de comunicació i continguts televisius E2S.

Com diuen els seus creadors, es tracta del primer programa de televisió sobre les històries humanes que giren al voltant del món de la imatgeria de la cultura popular catalana.

Sara Roy hi apareix, entre gegants i geganters, amb la guitarra en mà i cantant cançons per introduir-nos en el món de les històries persones de molta de la gent que participa a fer possible que es mantingui la tradició folklòrica del país i que es renova. En el primer programa, segons ha difós la productora del programa, Sara Roy entra al taller de diferents artistes per conèixer detalls sobre el procés creatiu de gegants, nans i bèsties diverses. I anuncien que Solsona, que ha estrenat gegants per al Carnaval infantil i ha recuperat l’esperit del Carnaval escapçat per la pandèmia, tindrà un dels primers protagonistes del nou espai. El programa es va gravar durant els mesos d’estiu.

Històries Gegants és una producció d’E2S Contents, que ha fet per a Televisió de Catalunya amb el finançament de l’ICEC. Aquests mateixos dies, E2S, subcontractats per Lavinia també està produint el programa Encadenados. En aquest cas, Dani Sala i Núria Sala s’han encarregat des de la direcció, realització i muntatge fins al guió.