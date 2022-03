Una nova plataforma s’uneix a la ja ingent oferta de l’streaming a Espanya. Es tracta d’Acontra+, de la distribuïdora A Contracorriente Films, que ja està disponible amb un catàleg provisional de 400 pel·lícules. El servei en total comptarà amb més de 1.500 títols, que s’aniran incorporant a poc a poc. Entre els que ja es poden veure hi ha col·leccions completes de grans directors com Chaplin, Bergman, Rohmer, Kurosawa, Ozu o Tati, però també èxits comercials més recents del cine europeu com Los visitantes i El nostre últim estiu a Escòcia. «Som molt cinèfils, tenim un catàleg que és l’enveja de qualsevol distribuïdor independent», assenyala el fundador de A Contracorriente Films, Adolfo Blanco. «No aspirem a ser un nou Filmin, cine d’autor el just», aclareix.

En els 12 anys de trajectòria, amb més de 30 milions d’espectadors, el segell de A Contracorriente sempre ha sigut el cinema europeu i independent, però també comercial i la comèdia. L’èxit més gran fins ara ha sigut Intocable (2011), que encara no és a la plataforma. Fins al pròxim estiu estarà disponible l’oferta de llançament al 50% en tres modalitats de subscripció: 3,99 euros la tarifa bàsica, 4,99 la premium que inclou una entrada de cine al mes i 49,99 la subscripció anual, també amb entrades de cine incloses. També disposa d’un període de prova gratuït de 14 dies.