Filmin estrena el pròxim dimarts 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, Total control, una sèrie australiana que se submergeix en «una emocionant i vibrant trama política de traïció i venjança», segons ha informat la plataforma catalana. La ficció arrenca quan la primera ministra del país, Rachel Anderson, amb la intenció de millorar la seva popularitat, ofereix un càrrec al Senat a Alex Irving, una dona indígena que ha aconseguit una gran notorietat mediàtica després de veure’s implicada en un tràgic succés. Alex es nega a ser un simple adorn, cosa que la portarà a enfrontar-se a un sistema polític en què no hi ha lloc per a dones com ella.

Estrenada originalment el 2019 a ABC, la televisió pública australiana, la sèrie ha guanyat quatre premis als AACTA Awards (els guardons del cinema i la televisió australians), entre ells el de millor sèrie dramàtica. Actualment té dues temporades, la primera de la qual consta de sis episodis. Coincidint amb la commemoració del 8 de Març, la plataforma Filmin també estrenarà Valerosas, la sèrie d’animació francesa basada en els còmics de Pénélope Bagieu que retrata trenta personalitats femenines de diferents continents i èpoques que van canviar el món.