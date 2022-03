Alberto i Laura Caballero, creadors de ‘La que se avecina’, ja preparen el seu primer projecte fora de Mediaset. Concretament, els germans Caballero estan preparant una comèdia per a Netflix, tal com han confirmat en una entrevista a ‘El País’.

La sèrie, que porta per títol ’Machos Alfa’, tindrà un total de 10 capítols amb una durada aproximada de 30 minuts per episodi. La trama explica la història de quatre amics a la quarantena que han de fer front als canvis d’una societat cada vegada més igualitària, amb la pèrdua de privilegis que això suposa per a ells.

Els creadors asseguren que aquesta idea va sorgir durant el confinament: «Vam pensar que havia arribat un moment en el qual, potser, hi havia una saturació, tot i que formidable, de sèries de noies, amb visions femenines i molt ben explicades. Ens vam plantejar què podíem aportar i vam creure que el full de ruta del feminisme i la dona està clar, però el de l’home no».

Els germans asseguren que els sembla interessant «veure com està reaccionant l’home a aquests canvis, què significa ser un home adaptat als temps. Què passa si uns personatges criats dins d’una estructura social patriarcal i una cultura masclista, una generació pont com la nostra, afronten aquests canvis que són bastant bèsties».

Respecte a la seva relació contractual amb Mediaset, Alberto i Laura asseguren que seguiran la seva relació amb la cadena, però que ara tenen llibertat per treballar amb altres empreses: «Històricament no havia sigut possible pel tipus d’acord que teníem amb Mediaset. Però aquest acord s’ha normalitzat i ara ens permet treballar amb altres plataformes».