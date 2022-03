La Sexta continua abocada en la cobertura de la guerra a Ucraïna. Des que va esclatar el conflicte, la cadena d’Atresmedia ha programat entregues especials de programes com El objetivo, Más vale tarde i La Sexta clave. Aquesta nit, a partir de les 22.40 h, analitzarà la figura política de Vladímir Putin en el documental Putin, la mayor amenaza, que s’emetrà a continuació de Lo de Évole. Dirigit per Rudy Bednar, es tracta d’una producció nord-americana de Lincoln Square Productions. Al llarg dels seus 90 minuts s’endinsa en la vida de Vladímir Putin, ofereix una mirada des dels seus humils començaments fins a l’establiment de la seva presidència a Rússia a partir d’una pregunta: És realment una gran amenaça?

A Putin, la mayor amenaza, els experts comparteixen els seus punts de vista sobre com aquest planeja canviar l’equilibri de poder, enderrocar l’ordre mundial que hi ha i amenaçar la supremacia dels Estats Units i dels actors internacionals en l’àmbit global de les últimes dècades. Evgeniya Albats, Stanislav Belkovsky i Philip Breedlove, entre d’altres, participen en el documental. Aprofundint en la ment del president de la Federació Russa, el documental revela com Putin va manipular les eleccions nord-americanes per convertir-se en un dels perills més grans per a la democràcia i la seguretat dels Estats Units.