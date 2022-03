El canal Cosmo se suma, com cada any, a la commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Enguany ho fa amb l’estrena, demà dimarts, de la sèrie Guerreras. El 1939 Alemanya ocupa Polònia i la vida de tres dones canvia per sempre. La història documentada ha ignorat les proeses de les dones en molts moments clau, i la lluita clandestina de les dones poloneses durant la Segona Guerra Mundial n’ha estat un. La televisió pública polonesa TVP 1 es troba darrere de Guerreras, una sèrie que el mes de setembre passat va ser renovada per una cinquena temporada.

Ewka (Vanessa Aleksander) va ser educada per uns petits delinqüents i sobreviu cometent petits delictes. Irka (Marta Mazurek) és una jove infermera d’una família acabalada. I Marysia (Aleksandra Pisula) és la filla d’un ric industrial jueu de Lodz. Les tres joves provenen d’entorns molt diferents, però quan Polònia és envaïda pels nazis decideixen unir-se al moviment de resistència per lluitar pel seu país. Durant el mes de març Cosmo també estrenarà la sèrie The Newsreader (dijous 10), Los pequeños asesinatos de Agatha Christie: años 70 (dimecres 16), la quarta temporada de Crímenes perfectos (diumenge 13) i les esperades segones temporades d’Ártico (dilluns 21) i Pagan Peak (dilluns 28).