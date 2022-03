Pasión de gavilanes no ha aconseguit ni de bon tros l’èxit que anhelava Telecinco. Després d’una estrena esperançadora, encara que per sota del que s’esperava, la sèrie ha caigut diversos punts. És per això que ara Mediaset España està buscant la manera de no fer-la malbé i donar-li una nova vida, això sí, en un canal menor. El grup ha anunciat que ara traslladen la sèrie a Divinity, el canal temàtic de telenovel·les del grup, després del seu desastrós pas per la sobretaula de Telecinco. A partir d’aquesta nit, a les 15.30 hores, tal com ha informat Mediaset, Divinity tornarà a emetre aquesta segona part de la sèrie mítica des del principi.