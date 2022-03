A Catalunya, es denuncien 7 agressions o abusos sexuals al dia. Un cada tres hores. Unes xifres contundents que amaguen, però, una realitat encara més oculta, ja que només es denuncien entre un 8% i un 10% dels casos «Ens ha passat a totes», assegura una de les dones que participen al documental I diem prou!, que aquesta nit estrena el programa Sense ficció (22.05 h, TV3). A mi, a tu, a la veïna, a la teva amiga, mare o cosina perquè, «que no t’ho hagin dit, no vol dir que no els hagi passat». Dirigit per Laia Mestre i Sara Segarra, el documental posa sobre la taula aquesta xacra tan estesa a través del testimoni de cinc víctimes, ara supervivents, que parlen a la càmera sense tabús i sense amagar-se.