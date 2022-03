Persones tan dispars com Oriol Junqueras i Mario Vaquerizo, o Esperanza Aguirre i Mala Rodríguez, protagonitzen els ‘Encuentros inesperados’ que donen títol al nou programa que estrena La Sexta aquesta nit (22.30), en què es tracten temes intel·ligents, tot i que també hi ha lloc per a l’humor. D’amfitriona fa Mamen Mendizábal, periodista que, després d’una dècada al capdavant de ‘Más vale tarde’, s’ha entregat a aquest innovador espai en què es produeixen converses, i fins i tot llaços, que costa imaginar.

Tot i que vistes les primeres imatges, al teleespectador d’aquest programa de Producciones del Barrio (la de ‘Salvados’ i ‘Lo de Évole’ ) li podria recordar a ‘El Sopar’ de TV3, en què quatre famosos també xerraven al voltant d’una taula, Mendizábal assegura que aquest és l’únic paral·lelisme. Perquè el punt fort, l’essència, de l’espai de La Sexta és el factor sorpresa. Perquè ells no saben qui es trobaran: «Tot i que també són sorprenents les converses, que flueixen. La ideologia ens separa, la geografia, els prejudicis. Però aquí es desmunten», afirma la periodista.

Una ‘estranya parella’

És el cas del programa d’estrena. «El de la religió és molt simbòlic», diu «perquè fa que persones que no es mirarien a la cara ho facin. I es trobin. I s’estimin». L’‘estranya parella’ a què es refereix són Oriol Junqueras, president d’ERC, i el cantant Mario Vaquerizo. «Aquesta trobada ha sigut molt boja. Ens ha deixat a tots impressionats. Oriol funciona molt bé amb Mario. Treu la seva part d’humor, que la té, i el veus rient, explicant anècdotes, relaxat, parlant de la seva experiència a la presó i de com l’ha ajudat la fe». Mendizábal assegura que mai havia escoltat parlar Junqueras amb aquest nivell d’intimitat.

«I això s’aconsegueix perquè Mario Vaquerizo en un moment donat li diu que és... ¡el seu noi preferit! Cap a la meitat del programa ja s'estimen». La prova és que el líder de Las Nancys rubias li estampa tres petons al llarg d’aquesta xerrada. Encara que no tinguin gairebé res en comú. «Només la fe. És la fe el que els uneix i fa que les diferències no tinguin importància», explica. Però tot i que ells seran els que es trobin a la primera part –«el 30% del programa», aquell moment que recullen les càmeres en què es diuen les primera paraules, es coneixen i serveix per explicar qui són– en el sopar posterior s’hi uniran altres personatges. Altres veus.

La de l’actor Alberto Sanjuán és, segons Mendizábal, molt important, perquè no és creient, és anticlerical. «Recordem que va dedicar el seu Goya el 2018 a la dissolució de la Conferència Episcopal». La periodista creu que és molt oportú el seu punt de vista en un moment en què els caps de l’Església estan ocultant escàndols sexuals a tot el món. «A mi aquest programa em sembla que desfà una mica les costures», confessa. Amb ells també xerra l’escriptora Ana Iris Simón, que té unes opinions que no deixen indiferent.

La gràcia del contrast

Una altra ‘estranya parella’ que es veurà en un altre programa la formen dues persones de les quals un pensa que només tenen en comú la M a la casella de gènere en el carnet d’identitat: Esperanza Aguirre i La Mala Rodríguez: «Però estableixen llaços», assenyala. El tema que els proposen és el feminisme. «El contrast generacional, vital, és molt interessant. I veure-les demanant-se el telèfon et sorprèn moltíssim», confessa Mendizábal. Per al tema dels models de família han reunit Manuela Carmena i Samantha Hudson. «Aquesta trobada també és molt màgica, perquè Manuela és molt moderna i Samantha també, però des de diferents punts. I des del respecte». I és que, segons la periodista, perquè comencem a parlar de canvis socials i entendre’ls sense que ens sentim rebutjats, escoltar-se és superimportant».

També han acceptat el repte José Bono, Cristina Cifuentes, Santiago Cañizares i Judith Mascó, entre d’altres. Han sigut pocs els que han declinat participar en el programa, encara que la periodista ho comprèn. «Hi ha gent a qui li fa por perquè aquí no es parlarà de superficialitats, sinó d’experiències, de coses que t’han passat. De tu mateix. No es teoritza». I reconeix que aquestes «trobades espontànies, no guionitzades, no produïdes» li resulten màgiques. Li fa la sensació que veu alguna cosa que no li està permès veure: «Que m’estic colant com una ‘vouyeur’». Tot i que ella també s’implica. «Per aconseguir aquest nivell d’intimitat s’ha de ser generós i donar per rebre. I com que no és un registre tan periodístic ni està lligat a l’actualitat, no necessita neutralitat ni distància». Malgrat això, demana un consens al seu entorn per explicar segons quines coses. «Que ningú se senti violent per una cosa que a mi no em violenta explicar», precisa.

Si ella hagués de protagonitzar una trobada inesperada, confirma que Esperanza Aguirre podria ser la seva parella. De fet, li sorprèn molt que hagi acceptat participar en el programa, després de la picabaralla que van tenir a ‘Más vale tarde’. Però la popular sembla que no se’n recordar: «És molt bona desviant el focus d’atenció i obvia aquestes topades». L’únic que li agrada recordar és quan Mendizábal li va preguntar per la mort del seu gos, una cosa que es va fer viral. «però jo li he preguntat altres coses. Ella vol posar el focus en això i jo no», comenta la periodista