Telecinco torna a moure fitxa en la programació per intentar posar fre a la gradual pèrdua d’audiència. Aquest divendres, 11 de març, la cadena de Mediaset emetrà el concert ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’, que es va celebrar ahir a la nit al WiZink Center de Madrid. De moment es desconeix si es podrà veure l’esdeveniment sencer o si s’oferirà editat a tall de resum.

L’especial s’inclourà dins de ‘Viernes Deluxe’, segons mostra la graella del divendres que ve. El programa ‘Deluxe especial: mujeres cantan a Rocío Jurado’ començarà a les 22:50 hores, just després del programa ‘Ucrania: esto no se podrá olvidar’ presentat per Ana Terradillos.

Amb aquest moviment, el grup de Fuencarral intentarà atraure de nou el públic que ha perdut el programa de Jorge Javier Vázquez després de l’últim salt de dissabte a divendres.

La setmana passada, el format de La Fábrica de la Tele va quedar per sota dels dos dígits, i va registrar un preocupant 9,1% de quota de pantalla davant el 25,4% que va aconseguir la gran final de ‘Tu cara me suena’.