HBO Max, la plataforma televisiva de WarnerMedia, rodarà una sèrie que continuarà la trama de la pel·lícula Batman i que estarà protagonitzada per Colin Farrell en el paper de Pingüí ('The Penguin'), un dels malvats del film. La companyia ha anunciat aquest dimecres el projecte, impulsat en gran part per la bona rebuda de l'última entrega de 'The Batman', que ha recaptat gairebé 300 milions de dòlars en la seva primera setmana als cines d'arreu del món.

Només als Estats Units, el debut de Robert Pattinson com a nou Bruce Wayne (identitat real de Batman) va superar totes les expectatives en recaptar 134 milions de dòlars durant el cap de setmana de la seva estrena, convertint-se en la segona pel·lícula més taquillera des de l'inici de la pandèmia, després de 'Spider-Man: No way home'. En altres paraules, l'exitosa estrena ha acaparat en tres dies uns ingressos en taquilla superiors a tot el recorregut comercial de films com 'Dune', segona pel·lícula més nominada als Oscars 2022 amb 10 candidatures. Matt Reeves, director de 'The Batman', serà productor executiu de la sèrie 'The Penguin', que recrearà la vida del personatge després del final de la pel·lícula. HBO Max estava preparant una altra sèrie sobre la corrupció de la ciutat de Gotham i que anava a servir com a preqüela de la cinta, però fonts consultades pel diari 'Deadline' afirmen que la idea s'ha descartat. «Estem intentant llançar aquest univers, i si el món l'acull, tenim moltes possibilitats obertes», va prometre Reeves durant la presentació de 'The Batman' als estudis de Warner Bros.