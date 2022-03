Antena 3 va presentar ahir als mitjans la seva aposta per als divendres a la nit: la segona edició d’El desafío. Jesulín d’Ubrique, Omar Montes, Norma Duval, María Pombo, Lorena Castell, Raquel Sánchez Silva, Juan Betancourt i El Monaguillo es posaran a prova amb diferents reptes a l’espai que presenta Roberto Leal.

«Aquesta segona edició ens aportarà molts moments emocionants, molts reptes més espectaculars i molta rivalitat sana», va expressar Carmen Ferreiro, directora d’entreteniment del grup, que es mostra orgullosa del que s’ha aconseguit amb el talent que va debutar la temporada passada.

«És un format que ha vingut per quedar-se, més enllà de les audiències», va comentar. Tot i això, cal destacar que el programa va rendir en el seu primer any de vida, amb una mitjana de 16,6% i 2.419.000 espectadors. Encara que la major part de les seves gales van rondar el 15%, la final va ser seguida per més del 20% de l’audiència i en la seva estrena va reunir 3,3 milions i un 22% de share, dades que van assegurar-ne la renovació.