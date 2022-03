Els telèfons d’una petita societat de drets audiovisuals d’Estocolm no paren de sonar i tots truquen pel mateix: difondre la sèrie de l’excomediant i actual heroi de la resistència a Ucraïna, Volodímir Zelenski, en què feia de president del país. «Estem desbordats. Arriben peticions de tot el món per difondre-la», explica als elegants locals de la capital sueca Nicola Soderlund, cofundador de la societat Eccho Rights.

Des dels primers dies de la invasió d’Ucraïna per les tropes russes, el 24 de febrer, cadenes de televisió com la britànica Channel 4, la grega ANT 1 i la romanesa PRO TV van negociar els drets de difusió de la sèrie ‘Servidor del poble’, creada el 2015.

«Hem firmat uns 15 acords i n’estem negociant vint més», explica Soderlund, que té al seu despatx emmarcat el cartell de la sèrie. «Estem en converses amb Amèrica Llatina, amb els Estats Units, amb Netflix... Amb molta gent».

A Itàlia, tres o quatre compradors lluiten per aconseguir-ne els drets. A Grècia, la sèrie s’emet a la televisió cada nit.

Curiositat

Per l’executiu suec, «hi ha alhora una solidaritat amb els ucraïnesos i la curiositat per veure qui és» Zelenski, que ha passat de ser un actor desconegut fora del seu país a convertir-se en el símbol de la resistència contra la invasió russa.

No obstant, Soderlund el coneix des de fa 10 anys. El 2012, Zelenski va crear un concurs còmic (‘Crack them up’) basat a guanyar diners fent riure un jurat de còmics, del qual es van fer adaptacions en països com el Vietnam, la Xina o Finlàndia.

«Vaig dinar amb ell a Kíiv, tenia totes aquelles idees boges i divertides», recorda. Al seu telèfon mòbil, ensenya les fotos que es va fer amb Zelenski al Festival internacional de Cine de Cannes (França), el 2016.

Napoleó

Impossible creure, en aquella època, que aquell «actor tan graciós i estimat pel públic ucraïnès» es convertiria en la bèstia negra de Vladímir Putin, reconeix Soderlund, malgrat haver fet el paper de Napoleó envaint Rússia.Per Soderlund, «ara és un dirigent mundial que encarna tota la nació i hi parla» des de la capital, Kíev, assetjada.

«Necessitàvem un heroi com ell, després dels Trump i companyia», afegeix el director d’Eccho Rights, Fredrik af Malmborg.

No obstant, el tema de la sèrie ‘Servidor del poble’ era premonitori: un professor d’història que es converteix en president d’Ucraïna. Un èxit de públic a Ucraïna que li va servir a Zelenski per endinsar-se al món de la política i guanyar les eleccions del 2019 al capdavant d’un partit al qual va anomenar... Servidor del Poble.

Presidents actors als EUA

«Sempre ens deia que als Estats Units havien tingut presidents actors», afirma divertit Malmborg.

Eccho no té actualment contacte amb Zelenski, però va poder parlar fa poc amb els seus interlocutors a Ucraïna, després de dies sense notícies per la guerra.

«Una ha fugit a Turquia i una altra a Rotterdam, i mantenen el contacte amb ‘Vova’, el diminutiu de Volodímir, que continua utilitzant el seu entorn» per comunicar-se.

Les xifres són confidencials, però Eccho considera que els contractes firmats, i que vindran, suposen «prop d’un milió d’euros» (1,1 milions de dòlars). I al seu catàleg té una altra sèrie de Zelenski, ‘Svaty’ (‘Família política’).

Eccho Rights, que té uns 40 empleats, ha donat 50.000 euros a la Creu Roja ucraïnesa i preveu continuar enviant-hi diners segons arribin els contractes.