Emilio Delgado, conegut per interpretar el paper de Luis durant més de quaranta anys a ‘Barri Sèsam’, ha mort als 81 anys. L’actor va morir aquest dijous, 10 de març, a causa del mieloma múltiple que li va ser diagnosticat el desembre del 2020, segons ha confirmat la seva dona al portal TMZ.

L’intèrpret es va mantenir en actiu fins dos mesos abans de la seva mort. Un dels seus últims projectes va ser ‘Quixote nuevo’, una obra de teatre amb què va sortir de gira per diverses ciutats fins que la pandèmia de coronavirus va paralitzar els espectacles. A més, el gener d’aquest any va fer un treball de doblatge.

Robert Attermann, CEO d’A3 Artists Agency, ha informat de la notícia de la seva mort en un comunicat: «L’Emilio tenia un talent immens i va portar molta alegria i somriures als seus fans». «El trobarem a faltar i sabem que el seu llegat perdurarà sempre. Els nostres pensaments estan amb els seus éssers estimats, inclosa la seva dona Carole», afegeix en l’escrit recollit per mitjans com Variety.

Delgado va començar la seva carrera com a actor a finals de la dècada dels 60. El 1971 va fer el salt a la fama pel seu paper de Luis a ‘Barri Sèsam’, el propietari de la botiga de reparació Fix-It Shop. Després de mantenir una entrevista amb un dels productors de la sèrie, Delgado es va incorporar a l’elenc amb l’objectiu de millorar els diàlegs en espanyol. A més, gràcies a la seva presència també es va donar visibilitat a la cultura hispana.

La seva aventura a ‘Barri Sèsam’ va finalitzar l’any 2016, després de la no renovació del seu contracte a causa d’una sèrie de canvis introduïts per la productora. ’Hawaii Five-O’, ‘Ley y orden’, ‘Cupid’, ‘House of cards’ i ‘The get down’ han sigut altres dels seus projectes en televisió.