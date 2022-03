Uns dies després que Mediaset confirmés als mitjans el seu acomiadament, Paz Padilla ha reaparegut a la televisió. No ho va fer en cap dels canals del grup per al qual ha treballat onze anys, com és evident. Ho va fer a TV3, arran de la promoció de la seva obra de teatre ‘El humor de mi vida’, basada en el seu propi llibre sobre l’experiència amb la mort del seu marit.

La còmica va anar al programa ‘Tot es mou’, on se la va veure relaxada, explicant anècdotes i fent bromes amb l’equip de l’espai de Televisió de Catalunya. No obstant, també hi va haver un moment perquè tornés a explicar-se sobre la seva opinió sobre les vacunes. «No soc negacionista», va reiterar. Abans que marxés, el presentador va preguntar directament a l’actriu si trobava a faltar la televisió: «¡Però si fa dos dies!», va dir Paz. «Jo he treballat tota la meva vida. Soc una treballadora. I, a més, diu: “Paz Padilla, acomiadada.” ¿Però a qui no l’han acomiadat?», va preguntar ella, traient ferro a l’assumpte. Marta Torné, que també hi era, va voler donar-li un cop de mà: «A mi bastantes vegades». «Quan treballes és normal que prescindeixin de tu. Amb la consciència tranquil·la. Que jo ho he donat tot», va expressar l’actriu, que afegia que està oberta a nous projectes professionals: «Estic open to work».