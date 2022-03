Raquel Bollo segueix contra ‘Sálvame’ per les constants acusacions que rep. L’excol·laboradora del programa de Telecinco va voler carregar contra el seu antic equip de companys de manera taxativa i des de ‘Viva la vida’ després dels últims atacs que ha rebut. En els últims dies ha ocupat gran part del temps del format amb nombroses insinuacions i acusacions que l’han fet esclatar.

Aquesta setmana, el format diari treia a la llum presumptes deutes de Bollo que continuava sense pagar, com és el cas d’una factura d’una quantitat desorbitada a l’antic propietari del pis on vivia. Això va provocar que els seus fills Manuel Cortés i Alba entressin en el programa per defensar-la dels atacs dels col·laboradors.

Aquest mateix dissabte, Raquel Bollo ha respost de manera taxativa des del plató de ‘Viva la vida’ a les acusacions i ha enviat una advertència: «Quan dic que no vull que els meus fills entrin a ‘Sálvame’ és perquè em fa por per ells i, tot i que la merda vingui cap a mi, als meus fills que no els toquin, si alguna vegada m’heu tingut una mica de carinyo us demano que no fiqueu els meus fills en això».