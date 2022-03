‘Mi casa es la tuya’ va visitar aquesta setmana María Teresa Campos per parlar, entre altres coses, del seu desig per tornar a la televisió. La presentadora ha manifestat en multitud d’ocasions que té ganes d’aparèixer en algun programa, i en l’entrevista emesa a Telecinco ho va destacar un cop més. Quan li van preguntar sobre el tema, la comunicadora va donar més detalls de per què vol tornar a aparèixer en algun contingut.

La presentadora va reconèixer a Bertín per què vol treballar malgrat superar els 80 anys: «Sé que puc fer coses i em trobo amb facultats per fer-les», va detallar en la conversa. Abans de continuar, en l’argument va destacar que no necessàriament vol tornar a presentar un format com a tal, sinó que acceptaria participar d’alguna manera, com per exemple de tertuliana o amb secció pròpia.

María Teresa Campos va aprofitar per llançar un missatge a aquells que opinen que és massa gran per estar treballant a la televisió: «Crec i sé que puc fer coses i em trobo amb facultats per fer-les», va ressaltar davant les càmeres del programa de Telecinco reivindicant les seves ganes de tornar a treballar.