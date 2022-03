Sembla que la mentida està de moda en la ficció espanyola. A pocs dies que s’estreni la sèrie de Movistar+ ‘Todos mienten’, Atresmedia ofereix en obert, a Antena 3, aquest dimecres, 12 (22.00), <strong>‘Mentiras’,</strong> la sèrie que ja va estrenar a la seva plataforma de pagament, Atresplayer Premium, durant el confinament del 2020 i en què, com en la de Pau Freixas, d’una manera o altra, ningú diu la veritat.

‘Mentiras’, una adaptació de la britànica ‘Liar’, gira entorn d’una presumpta violació i les dues versions del que va passar aquella nit, de les quals l’espectador no sap quina creure. La Laura, una professora d’institut, sopa amb el pare d’un dels seus alumnes, un atractiu i prestigiós cirurgià, Xavier Vera. L’endemà es desperta al llit amb símptomes d’haver sigut drogada i violada, i culpa Vera. Així començarà entre tots dos un duel per defensar la veritat, la seva veritat, que posarà en perill les seves vides.

Un tema delicat

El repartiment l’encapçalen <strong>Javier Rey</strong>(‘Fariña’, ‘Velvet’), que dona vida a Xavier Vera, i Ángela Cremonte (‘Amar es para siempre’, ‘Los hombres de Paco’), al paper de la Laura. L’actor, que intervé en la sèrie que estrenarà Netflix aquest any ‘Las últimas de la fila’, explica que el seu personatge mirarà per tots els mitjans de defensar-se de les acusacions: «És un bon pare, un bon cirurgià, un paio respectat...». Tot i que pot ser que res sigui el que sembla: «Potser passa com en aquestes notícies en què un senyor té 36 cadàvers al seu jardí i els seus veïns diuen d’ell: ‘No era tan mala persona’», afirma.

Rey, que reconeix que tractar un tema tan delicat com el de la violació suposa «una gran responsabilitat», avisa que els personatges són tan complexos que el telespectador estarà en desconcert constant. «Haurà de treballar per esbrinar la veritat». I no serà fàcil, perquè «tots menteixen o tenen alguna cosa per ocultar».

Doble víctima

Ángela Cremonte, d’altra banda, a qui veurem a partir del dia 28 en la ficció de Netflix ‘Feria: la luz más oscuraa’, s’enfrontava a ‘Mentiras’ al seu primer paper protagonista, i tremendament complicat: el de la víctima de la presumpta violació. I que, a més, se sent doble víctima perquè, al no tenir el perfil de tal pel seu passat, ningú la creu. Com que la justícia li falla, anirà a totes. «És molt Antígona, el personatge de la Laura», diu.

El repartiment es completa amb Manuela Velasco (‘Amar es para siempre’, ‘Velvet’), la germana de la Laura; Miquel Fernández (‘El nudo’, ‘Mar de plástico’), la seva exparella, i Paco Tous (‘La casa de papel’, ‘Los hombres de Paco’) i Itziar Atienza (‘Presunto culpable’, ‘La que se avecina’), que són els agents que s’encarreguen del cas. A més de Víctor Dupla, Susi Sánchez, Eva Llorach, Óscar Ortuño, Sofía Oria i Clara Segura.