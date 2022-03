Filmin estrena demà, en exclusiva a Espanya, la sèrie Close to me, un thriller psicològic que adapta el supervendes homònim d’Amanda Reynolds. Protagonitzada per l’actriu danesa Connie Nielsen i Christopher Eccleston, aquesta coproducció internacional segueix la història de Jo, una dona que, després de tenir un greu accident, perd la memòria i descobreix que ha oblidat tot el que ha passat el darrer any. Amb una creixent sensació d’inquietud i desconfiança envers el marit, la família i els amics, la protagonista haurà de jugar a ser detectiu i reconstruir el que realment va passar la nit de l’accident.

«Un trauma així fa perdre el sentit de l’autoconeixement», explica Nielsen, que, a més, és productora executiva de la sèrie. «La Jo està cada cop més feble i és només a través del seu valor que pot fer front a aquestes experiències aterridores. La sèrie té un missatge molt important: Amb els anys, les dones no perden sinó que guanyen», afegeix l’actriu en un comunicat de Filmin. Henning Jensen, Susan Lynch, Leanne Best, Nick Blood, Tom Taylor, Lorraine Burroughs, Ray Fearon, Jamie Flatters, Kate O’Flynn, David Ajao i Kelly Clare completen l’elenc interpretatiu d’aquesta minisèrie de sis episodis que es podrà veure a la plataforma catalana en versió doblada al castellà i en versió original subtitulada.