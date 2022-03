‘La resistencia’ va arrencar aquest dilluns una nova setmana amb un convidat d’altura. Alejandro Sanz va acudir per segona vegada al ‘late night’ de Movistar Plus+ per promocionar la seva gira ‘Sanz en vivo’ i mantenir una distesa xerrada amb David Broncano. El presentador i el cantant, que va ser rebut amb el públic dret, van revelar a més una divertida anècdota amb Pablo López.

Després de revelar que ha jugat partits de tennis amb l’humorista, Sanz va entregar a Broncano una raqueta que havia pertangut a Carlos Moyá. «Se la va deixar a casa meva a Miami. Te la regalaré a tu», va assegurar mentre l’hi donava. Però abans de fer-li aquest obsequi, l’artista va recordar el «partit de la infàmia» que van jugar fa temps amb Pablo López: «Ell i el seu germà ens van robar el partit quan anàvem guanyant 5-0. Vaig fer una volea, sabia que botaria en la línia i sabia també que ell la cantaria dolenta. I va dir: ‘¡No!’. Ens ho jurava». 🎾 "𝐅𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐦𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐫𝐨𝐛𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐢́𝐛𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨" #LaResistencia @AlejandroSanz pic.twitter.com/BVs5rRN7kX — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 14 de marzo de 2022 «Va ser clarament dins», va assegurar Broncano mentre Sanz recordava amb humor la «decepció» que els va causar aquest episodi perquè «nosaltres l’estimàvem». Finalment van acabar perdent 7-5, tal com va explicar el conductor del programa: «Tu, com que ets una persona honesta i vas veure que va entrar dins, te’n vas anar del partit totalment. Ja fallaves perquè sí, pensant en la bola d’abans». «No puc amb les injustícies», va fer broma l’intèrpret.