Malauradament hi ha moltes persones que moren soles. Els diners que deixen no sempre acaben en mans de la gent a qui van destinats perquè aquesta persona és, per exemple, un cosí molt llunyà; o perquè aquesta persona no es pot localitzar, o perquè el contacte s’ha trencat fa dècades. Si vint anys després de la defunció, els hereus no han reclamat els diners, l’herència passa a mans de l’Estat. Aquest és el punt de partida de la docusèrie Caigut del cel. L’actor Roger Coma es posa al capdavant del programa amb la missió personal d’evitar que una herència es quedi sense hereu.

Per aconseguir el seu objectiu, Coma explorarà en arxius municipals, en cementiris o en cases enderrocades fa anys per trobar pistes que el puguin conduir a les persones que no saben que tenen una herència a nom seu. Al principi de l’episodi, el conductor no sap mai com i on acabarà el viatge, de final impredictible, i anirà fins on faci falta, fins i tot a l’estranger. El capítol d’estrena tindrà com a protagonista Cristina Azcona. Nascuda el 1944 a Barcelona, va ser una de les primeres arquitectes catalanes, i va aconseguir acumular un important patrimoni que ningú ha reclamat des que va morir, el 2013, amb 69 anys. Roger Coma haurà de reconstruir el seu passat per trobar als seus hereus legítims.