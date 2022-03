Servidor del poble, la sèrie de televisió que va marcar l’inici de la carrera política del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, serà emesa en obert per Mediaset, després que la productora hagi comprat els seus drets a Espanya. Segons ha indicat la companyia, la sèrie suposa un «document audiovisual que malgrat ser ficció, permet conèixer l’origen de la carrera política del president ucraïnès, que ha tingut un paper important actualment internacional». A més de la sèrie de televisió, la companyia ha adquirit també la seva adaptació cinematogràfica del 2016, dirigida per Aleksey Kiryushchenko i protagonitzada també per l’actual president d’Ucraïna.