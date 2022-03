El nou concurs de TVE ja té presentador. Raúl Gómez agafarà les regnes de Te ha tocado, un format produït per Gestmusic que s’estrenarà pròximament a La 1. Trenta concursants diaris, molts premis i un pot final. Aquests seran els ingredients d’un format que combinarà atzar i coneixement i que ja ha obert el seu càsting a la recerca de futurs participants. Te ha tocado és l’adaptació del format original creat per Banijay Production Media i estrenat a finals de l’agost passat amb gran èxit d’audiència a la cadena pública francesa France 2. Gómez tornarà amb aquest concurs a fer televisió després del seu pas per El running show de Movistar +.