Milers de persones procedents de l’Espanya rural s’han manifestat a Madrid durant aquest diumenge 20 de març per demanar al Govern mesures que alleugin la situació que travessen els ramaders i agricultors. La protesta, recolzada pel PP i VOX, també ha tingut proclames a favor de la caça i les tradicions.

A més, també s’ha pogut escoltar el clàssic «televisió, manipulació» que han cridat alguns manifestants. De fet, el reporter de TVE Asier Anzola ha tingut problemes per poder realitzar la seva feina i informar de la manifestació.

«Aquest és el nivell a la concentració de Cibeles contra la pujada dels preus de la llum, la gasolina i els subministraments bàsics. Continuen sense deixar-nos treballar», denunciava el periodista esmentat en el seu perfil de Twitter. Juntament amb aquest missatge, s’adjuntava un vídeo on es pot veure com diverses persones miren d’increpar-lo.

Este es el nivel en la concentración de Cibeles contra la subida de los precios de la luz, la gasolina y suministros básicos. Siguen sin dejarnos trabajar. pic.twitter.com/YiPbCpwMtu — Asier Anzola (@asieranzo) 19 de marzo de 2022

Durant una connexió amb el Canal 24 horas, el periodista també ha realitzat una connexió amb serioses dificultats: «No està sent un matí fàcil per als periodistes perquè molts dels manifestants ens han estat insultant tot el matí i està sent bastant complicat fer la nostra feina», ha explicat durant la seva connexió en directe.

Los asistentes a la manifestación de este domingo piden al Gobierno soluciones ante los altos costes y la baja rentabilidad de los sectores agrícola y ganadero



Informando desde esta manifestación está @asieranzohttps://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/DhdwIU0JsV — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 20 de marzo de 2022

No obstant, Asier no ha sigut l’únic que ha passat un mal moment mentre informava. El seu company Nicolás Rivas ha hagut d’aguantar qualificatius com cabrons, pocavergonyes o venuts mentre intentava fer la seva feina de la millor manera possible. El reporter ha acabat la connexió envoltat de gent que ha mirat d’impedir que fes la seva feina, increpant-lo i posant objectes entre ell i la seva càmera.