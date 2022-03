Fa anys que els Estats Units perseguien emular el festival d’Eurovisió... I per fi ho han aconseguit. Aquest dilluns 21 de març arrenca l’American Song Contest, el certamen musical amb què el país de Joe Biden vol imitar el veterà concurs musical europeu, que aquest any celebra ni més ni menys que la seva 66a edició. Amb el raper Snoop Dogg i la cantant i guanyadora d’‘American idol’ Kelly Clarkson com a mestres de cerimònies, la principal sorpresa és que entre els participants (la majoria no gaire coneguts i amb algunes estrelles emergents) hi ha algunes figures de renom com Michael Bolton, Macy Gray, Jewel i Sisqó.

Si a Eurovisió els participants representen els seus països, en l’American Song Contest representaran el seu estat natal. Així, Bolton actuarà per Connecticut; Gray, per Ohio; Jewel, per Alaska, i Sisqó, per Maryland. En total, hi haurà 56 participants: cadascun en representació dels 50 estats, a més de cinc concursants que participen en nom de territoris americans (Samoa americana, Guam, illes Mariannes del Nord, Puerto Rico i illes Verges) i un altre per la capital, Washington DC. La final, a l’NBC el 9 de maig El guanyador es decidirà en una gran final que retransmetrà la cadena NBC el 9 de maig, curiosament només un dia abans que es posi en marxa la nova edició d’Eurovisió a Torí (Itàlia), que acollirà les semifinals el 10 i el 12 de maig i la final el dissabte 14, en què <strong>Chanel</strong> hi té un lloc assegurat. L’horari de les gales, que es retransmetran des de Los Angeles, serà a les vuit del vespre, cosa que obligaria a pernoctar l’audiència espanyola, ja que aquí són les dues de la matinada. RTVE està tancant els detalls per concretar l’emissió a Espanya, i el festival s’oferiria a la plataforma gratuïta RTVE Play. Malgrat les similituds, el format del concurs nord-americà és una mica més complex que el d’Eurovisió. Principalment, per la durada, ja que seran vuit setmanes de competició. L’audiència podrà seguir els cantants al llarg de tres rondes. Una primera classificatòria, dividida en cinc entregues i de les quals sortiran 22 candidats. Aquests passaran a les semifinals, amb dues gales en què se seleccionaran els 10 últims supervivents de la competició musical. I, per fi, la gran final. Les votacions Les votacions també tindran un aire semblant a Eurovisió, ja que es combinarà la puntuació del jurat professional i la de l’audiència. L’American Song Contest és el gran somni fet realitat del productor executiu Ben Silverman. «He passat 20 anys mirant d’aconseguir això. M’encanta el format», ha confessat. «Quan els Estats Units estan més fraccionats que mai i estem lidiant amb tants problemes que ens divideixen, l’únic que realment ens uneix és la nostra cultura», ha justificat, apel·lant al poder unificador de la música. Silverman s’ha sabut envoltar d’un equip expert en Eurovisió, i a la producció executiva li acompanyen Audrey Morrissey, Anders Lenhoff, Christer Björkman, Peter Settman, Ola Melzig i Gregory Lipstone. Igual de fans del veterà certamen europeu són els presentadors, Kelly Clarkson i Snoop Dogg, que ja van coincidir també en un altre famós concurs musical. En la temporada 20 de ‘The voice’, ella va anar jurat del concurs, mentre que el raper hi va acudir com a mentor de l’edició. «N’he sigut fan i estimo Eurovisió. Estic encantada de portar el format musical als Estats Units», ha reconegut Clarkson.