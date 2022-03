Anabel Pantoja ha compartit aquest dimarts la seva indignació pel tracte que ha rebut la seva tia, Isabel Pantoja, durant la seva arribada a la Ciutat de la Justícia de Màlaga per declarar per un possible delicte d’insolvència punible. L’artista, que s’enfronta a una petició fiscal de tres anys de presó, ha acabat esfondrant-se a la banqueta mentre un núvol de càmeres captaven la seva reacció al veure’s asseguda de nou davant el jutge.

La seva neboda ha acudit aquest dimarts al plató de ‘Sálvame’, però abans ha esclatat a les seves xarxes socials. «On són els drets d’un ésser humà? ¿Un ‘photocall’? És un judici que serà jutjat. ¡No un concert!», ha escrit la ‘influencer’ en les seves ‘stories’, afirmant que «com es nota que no som els mateixos davant la justícia. «I les tanques? I la seguretat? I la humiliació?», s’ha preguntat.

En una publicació d’Instagram, ha reflexionat sobre les impactants imatges que s’han captat als jutjats: «L’ésser humà, sigui lladre, blanquejador, assassí. Es veu que Isabel Pantoja no, el que importa és la imatge, els programes, la imatge humiliant al banc dels acusats. La resta de persones com Messi, Ana Duato, Imanol Arias o Shakira, acusats de delictes similars, entren com en una alfombra vermella i protegits».

«La salut de la meva tia no importa, el que importa és gravar-la plorant al banc dels acusats, estirant-li els cabells o sent insultada, això és l’únic que us val», ha lamentat.

En l’edició taronja de ‘Sálvame’, ha insistit que «la justícia ha de ser justa per a tots els espanyols». «L’entrada ha sigut indignant i humiliant. No se l’ha tractat com una persona que va a un judici a declarar, se l’ha tractat com una delinqüent», ha afirmat Anabel: «La meva tia no ha d’entrar a un cotxe desmaiada per ser Isabel Pantoja».