Com cada any, Movistar Plus+ emetrà en directe i en exclusiva la gala de lliurament dels premis Oscar del cinema. La nit del diumenge 27 al dilluns 28 de març, començarà amb el programa especial La noche de los Oscar, que repassarà les nominacions a partir de les 00:00h. Posteriorment, a través del canal Estrenos 2 , en directe i en exclusiva, la catifa vermella (00:30h) i la gala de lliurament de premis (02:00h). Al plató, María Gómez conduirà la retransmissió, acompanyada dels especialistes en cinema Maria Guerra i Juan Sanguino, de l’escriptora i guionista Valeria Vegas i de l’experta en xarxes socials i indústria audiovisual Elena Neira.