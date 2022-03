La plataforma Filmin estrena avui, en exclusiva a Espanya, la sèrie Screw, un drama carcerari creat pel guionista de La Víctima, Rob Williams. Ambientada en una tumultuosa presó d’homes, aquesta minisèrie britànica acompanya Leigh (Nina Sosanya), una funcionària de presons que ocupa la direcció del mòdul d’homes d’una presó i que faria qualsevol cosa pels reclusos. No obstant això, la protagonista amaga un terrible secret que podria acabar amb la feina i fins i tot amb la seva llibertat.

Basant-se en les pròpies experiències de Rob Williams, que treballa com a voluntari a presons des de fa anys, la vida a la presó es mostra des d’una perspectiva realista, humana, sense censura i, de vegades, divertida: «Si a més d’entretenir els espectadors, aconseguim que s’adonin de com és d’errònia la percepció social sobre la realitat carcerària, haurem triomfat», explica Williams. Amb tot, la ficció planteja diverses preguntes com per a què serveixen realment les presons?

Formada per 6 episodis de 45 minuts, Screw està protagonitzada per Nina Sosanya (Killing Eve) i Jamie-Lee O’Donnell (Derry Girls), a més de Laura Checkley (In my skin), Faraz Ayub (Line of Duty), Stephen Wight o Ron Donachie, entre uns altres.