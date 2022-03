Movistar Plus+ ha detallat com serà la seva cobertura dels Premis Oscar 2022, la cerimònia de lliurament dels quals se celebrarà durant la nit del diumenge 27 al dilluns 28 de març al Dolby Theatre de Los Angeles.

A partir de les 00.00 hores començarà ‘La nit dels Oscars’, un programa especial que repassarà les nominacions i les candidatures amb més possibilitats. Al capdavant d’aquest previ hi haurà María Gómez, que durant la retransmissió estarà acompanyada dels especialistes en cine María Guerra i Juan Sanguino, de l’escriptora i guionista Valeria Vegas i de l’experta en xarxes socials i indústria audiovisual Elena Neira.

Un any més, Cristina Teva i Gui de Mulder seran els encarregats de cobrir l’alfombra vermella des de Los Angeles. ‘La nit dels Oscars’ es podrà seguir simultàniament a Estrenes 2 (dial 31), en #0 (dial 7) i al canal pop up Los Oscar (dial 28). La gala, que arrencarà a les 02:00, s’emetrà en exclusiva a Estrenos 2 per M+.

En aquesta edició dels Oscars, quatre espanyols podrien alçar-se amb una estatueta: Penélope Cruz, nominada a millor actriu per ‘Madres paralelas’; Javier Bardem, nominat a millor actor per ‘Being the Ricardos’; Alberto Iglesias, nominat a millor banda sonora per ‘Madres paralelas’, i Alberto Mielgo, nominat a millor curt d’animació per ‘The windshield wiper’.

A més, el dilluns 28 de març, Estrenos 2 per M+ emetrà a les 23:00 hores un programa resum amb els millors moments de la nit.

Fins al 4 d’abril es podrà disfrutar a Movistar Plus+ d’un canal pop up dedicat íntegrament a l’emissió de les millors pel·lícules, aquelles que es van alçar amb la cobejada estatueta daurada. Un repàs de la història del cine a través dels grans títols premiats en els Oscars, amb més de 100 títols que acumulen 260 premis Oscar.