Més de dues dècades després d’interpretar el paper de Wednesday Addams a la pel·lícula La familia Addams (Barry Sonnenfeld, 1991), Christina Ricci tornarà a formar part d’aquesta sinistra família. Segons informa el portal Deadline, l’actriu nord-americana s’ha incorporat a la sèrie Wednesday, que dirigeix Tim Burton. No obstant això, Ricci no tornarà a posar-se en la pell de la filla de Morticia i Gomez, sinó que donarà vida a un nou personatge, sobre el qual encara no s’han facilitat detalls. La sèrie, que té previst finalitzar el seu rodatge en les pròximes setmanes, transcorrerà principalment a l’Acadèmia Nevermore on cursa estudis la seva protagonista.