La història de Carrie Bradshaw i les seves amigues que va popularitzar fa dues dècades la sèrie Sexo en Nueva York continuarà creixent, després que HBO Max hagi confirmat que la seqüela de la saga, And just like that..., tindrà una segona temporada.

La segona entrega de la sèrie tornarà a comptar amb la participació de les actrius originals Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis (Carrie, Miranda i Charlotte) i de moment tampoc comptarà amb Kim Cattrall (Samantha), com va passar a la primera entrega. And just like that... segueix les tres protagonistes mentre naveguen pel viatge de la complicada realitat de la vida i l’amistat als 50 anys. El repartiment de la sèrie, que va ser l’estrena més gran de qualsevol sèrie de Max Original fins ara, inclou a més Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson i Evan Handler. «Estic encantat i emocionat de contar més històries sobre aquests personatges vibrants i audaços, interpretats per aquests poderosos i increïbles actors. El fet és que tots estem emocionats», apunta en un comunicat distribuït per HBO Max el productor executiu de la sèrie, Michael Patrick King.