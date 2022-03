Mercedes Milá va tornar ahir als estudis de RTVE Catalunya 40 anys després dels seus inicis en la pública. La veterana comunicadora va ser una de les convidades de l’última entrega de ‘Las tres puertas’, on va parlar amb María Casado, a qui li va confessar que no sabia si acudir al programa fins que la va veure plorant per l’audiència del programa.

«Et vaig veure plorar amb Pedro Ruiz perquè estaves preocupada per l’audiència. Ell et va intentar ajudar des de la seva perspectiva de la televisió, que no és la mateixa que la nostra. Jo havia dit que no vindria, perquè dono poques entrevistes perquè ja no sé què explicar, però en veure’t així em va fer tanta pena que vaig empatitzar i li vaig dir a la meva cap de premsa que et truqués per venir», es va sincerar Milá, que va reconèixer: «Només els que treballem en això sabem com de difícil és».

D’altra banda, la periodista va donar un consell a Casado: «Si vols fer una entrevista ben feta, cal preparar-la molt bé amb els guionistes, la història del personatge que entrevistaràs i ja va sortint a poc a poc. Però, sobretot, «cal mirar la persona que tens al davant, observar els seus ulls, no treure la vista».

A més, Milá va recordar la seva etapa al capdavant de ‘Gran Hermano’: «N’estava encantada, feliç de la vida, és dels meus moments més feliços fent televisió, va ser l’encert més gran fer-ho. Me’n vaig anar per malaltia, no podia més». Tampoc se’n va anar sense parlar del seu nou amor platònic: «M’he enamorat de William Levy, el de Café con aroma de mujer», va assenyalar referint-se a la sèrie de Netflix. La presentadora va dir no que no l’havia vist i l’entrevistada va respondre: «No saps el que et perds».