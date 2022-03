L’univers de Los Protegidos continua creixent i, després del retorn de la sèrie l’any passat, una dècada després del seu capítol final, presenta ara Historias de Protegidos, relats de ficció curts que serviran com a enllaç entre la primera i la segona temporada. La sèrie estarà formada per cinc episodis de 8 minuts cadascun que comptaran amb el retorn d’Esmeralda Moya, que tornarà per interpretar Claudia Ruano. Produïda per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Buendía Estudios i Boomerang TV, la ficció tindrà una estrena mundial i també es podrà veure fora d’Espanya, ja que estarà disponible a través de la versió internacional d’Atresplayer Premium.