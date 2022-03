La Tragèdia de Hillsborough, en què prop d’un centenar d’aficionats del Liverpool van morir aixafats per una allau humana durant la semifinal de la Copa d’Anglaterra entre el seu equip i el Nottingham Forest el 15 d’abril del 1989, segueix sent un dels successos més traumàtics de la història del futbol. Entre les víctimes mortals d’aquella tragèdia hi havia Kevin, un adolescent de tan sols 15 anys, la mare del qual, Anne Williams, va dur a terme una llarga batalla per treure a la llum la veritat, atès que segons ella i alguns experts, si s’hagués actuat correctament s’haurien pogut evitar moltes morts.

Sobre la figura d’aquesta «mare coratge» gira Justicia, la minisèrie que Filmin estrena avui i que reviu la dura lluita judicial que Williams va liderar per aconseguir que els responsables de la tragèdia acabessin pagant com a culpables per tot el dany produït. Maxine Peake (The Bisexual), en el paper d’Anne Williams encapçala l’elenc d’aquesta ficció dirigida per Bruce Goodison (Nacido para matar) que consta de quatre episodis de 50 minuts cadascun. Bobby Schofield, Rob Jarvis, Clare Calbraith i Lily Shepherd completen el repartiment d’una ficció que va ser emesa el passat mes de gener per la cadena ITV al Regne Unit amb gran èxit.