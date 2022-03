Després de la passional història viscuda per Daphne (Phoebe Dynevor) i el duc de Hastings (Regé-Jean Page) a la primera temporada de Los Bridgerton, l’exitosa sèrie de Netflix sorgida de la factoria de Shonda Rhimes ja ha trobat la seva nova parella protagonista per a la segona entrega: Jonathan Bailey, que continuarà donant vida a Anthony, el germà gran de la família que dona títol a la ficció, i Simone Ashley, un dels grans fitxatges de la temporada, que serà l’objectiu amorós del cobejat solter, disposat ara a posar seny. Segons avança la revista Deadline, Ashley donarà vida a Kate Sharma, una jove intel·ligent i tossuda nouvinguda al Londres de la regència en el qual s’ambienta la sèrie basada en les novel·les romàntiques de Julia Quinn. La noia és germana d’Edwina, en qui en principi s’hauria de fixar el vescomte, però per conquerir-la Anthony ha de guanyar-se abans Kate i convèncer-la que ha deixat enrere la seva vida dissoluta. Amb l’elecció de l’actriu, la sèrie manté l’aposta per actors d’altres races a les trames, ja que els guionistes han convertit la família Sharma (Sheffield a la novel·la original) en un clan d’ascendència índia.