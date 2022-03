Després del seu èpic final, WandaVision va deixar els fans amb ganes de nous i emocionants episodis, i preguntant-se si hi haurà una segona temporada. Però Mohamed Diab, director de la sèrie, ha confirmat que no hi haurà més aventures. No obstant això, Disney+ està preparant una sèrie derivada que se centrarà en Agatha, el personatge que va interpretar Kathryn Hahn. Segons ha revelat la revista Variety, Hahn tornarà a posar-se en la pell d’Agatha en una sèrie de la qual no se sap encara gran cosa més enllà que serà «una comèdia negra». Jac Schaeffer, la guionista al capdavant de WandaVision, s’encarregarà d’escriure i produir aquest nou projecte.

Protagonitzada per Elizabeth Olsen i Paul Bettany, WandaVision es va convertir en un gran fenomen dins de les adaptacions audiovisuals de l’univers de Marvel per la seva insòlita unió del món dels superherois amb algunes de les comèdies més famoses de la televisió nord-americana. I Love Lucy, Bewitched i The Dick Van Dyke Show eren algunes de les referències metatelevisives que feia servir WandaVision, que va ser, a més, la primera sèrie de Marvel que va desembarcar en la plataforma Disney+. Lluny de les aclaparadores aventures dels Avengers al cine, aquesta sèrie començava amb Wanda (Olsen) i Vision (Bettany) com la parella idíl·lica d’una sitcom dels anys 50: casa amb jardí als afores, humor naïf, veïnes tafaneres, idil·li ingenu i acció en blanc i negre. Però l’atrevit viatge de WandaVision anava més enllà, ja que cada capítol tocava una època diferent de les sitcom, amb Olsen i Bettany modificant les seves veus i gestos a cada capítol, a causa d’un misteri que trastocava el temps. WandaVision va ser nominada a un total de 23 premis Emmy, entre els quals els de millor sèrie limitada (minisèrie) i millor actriu (Olsen) i actor (Bettany) d’una sèrie limitada, sèrie antològica o pel·lícula televisiva. Finalment, va aconseguir tres estatuetes: millor música i lletra original per la cançó Agatha All Along, millor vestuari de fantasia o ciència-ficció i millor disseny de producció d’un programa narratiu de mitja hora.